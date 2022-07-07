Госпогранкомитет: На границе с Литвой со стрельбой задержаны четыре белоруса 3 7.07.2022, 17:29

5,062

У них якобы имелись при себе тепловизор, прибор ночного видения, радиостанция и навигатор.

Госпогранкомитет сообщает, что четверо мужчин, все уроженцы Поставского района, якобы пытались скрыться от пограничников на машине в лесу. Они, по сообщению Госпогранкомитета, пытались прорваться в Литву, была открыта стрельба. У них, как сообщили силовики, нашли тепловизор, прибор ночного видения, радиостанции и навигатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».