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Госпогранкомитет: На границе с Литвой со стрельбой задержаны четыре белоруса

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  • 7.07.2022, 17:29
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Госпогранкомитет: На границе с Литвой со стрельбой задержаны четыре белоруса

У них якобы имелись при себе тепловизор, прибор ночного видения, радиостанция и навигатор.

Госпогранкомитет сообщает, что четверо мужчин, все уроженцы Поставского района, якобы пытались скрыться от пограничников на машине в лесу. Они, по сообщению Госпогранкомитета, пытались прорваться в Литву, была открыта стрельба. У них, как сообщили силовики, нашли тепловизор, прибор ночного видения, радиостанции и навигатор.

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