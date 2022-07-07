До +26°С ожидается в Беларуси в пятницу
- 7.07.2022, 18:05
Без осадков.
Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Беларуси 8 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу, 8 июля, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, а по юго-востоку достигнет плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20-26 градусов.