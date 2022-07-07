В Пинске мужчина из пневматической винтовки расстрелял своих гостей 1 7.07.2022, 18:10

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Один из них в тяжелом состоянии.

В милицию Пинска поступило сообщение о стрельбе в частном секторе. Ранения получили двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Выяснилось, что в гости к 33-летнему владельцу дома приехали знакомые 37 и 38 лет. Во время застолья пьяный хозяин дома начал стрелять по гостям из пневматической винтовки, «повредив им жизненно важные органы».

Подозреваемый задержан, он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

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