В Пинске мужчина из пневматической винтовки расстрелял своих гостей

В Пинске мужчина из пневматической винтовки расстрелял своих гостей1
- 7.07.2022, 18:10
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Один из них в тяжелом состоянии.
В милицию Пинска поступило сообщение о стрельбе в частном секторе. Ранения получили двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Выяснилось, что в гости к 33-летнему владельцу дома приехали знакомые 37 и 38 лет. Во время застолья пьяный хозяин дома начал стрелять по гостям из пневматической винтовки, «повредив им жизненно важные органы».
Подозреваемый задержан, он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.