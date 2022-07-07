ГАИ объявила об отработке трасс М1 и М4 7.07.2022, 18:45

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Будут следить и из «гражданских» машин.

С пятницы по понедельник (с 8 по 11 июля) инспекторы проведут массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог М1 и М4, сообщили в УВД Миноблисполкома. Предупреждают о негласном и смешанном контроле. То есть будут задействованы автомобили с «гражданской» окраской без ливреи, маячков и красных номеров.

«Особое внимание уделят нарушениям ПДД, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями, — рассказали инспекторы. — А именно: езда без прав и в состоянии алкогольного опьянения; нарушение скоростного режима и правил перевозки пассажиров (особенно детей); непредоставление преимущества в движении пешеходам; нарушения со стороны велосипедистов и тех, кто передвигается пешком (в первую очередь, в темное время суток)».

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