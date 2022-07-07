В Пакистане родился козленок с размахом ушей один метр 1 7.07.2022, 18:55

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Новый Дамбо.

В одном из самых крупных городов мира, портовом Карачи на юге Пакистана, родился самый длинноухий козленок в мире. В размахе оба его уха составляют более метра. Владелец животного Мохаммад Нарехо уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, а фотографии козленка облетели все национальные СМИ и теперь покоряют международные издания, пишет «Вокруг света».

Длинноухий козленок был назван в честь Симбы — львенка из диснеевского мультфильма. Хотя в этом случае напрашивается имя совсем другого персонажа той же анимационной студии — слоненка Дамбо с огромными ушами.

Заводчик описал внешность козленка как «верблюжью»: он весь цвета верблюжьей шерсти, а уши белые — что тоже редкость для коз. Его уникальные уши уже выросли примерно до 54 см каждое.

Нарехо уже подал заявку на сайт Книги рекордов Гиннесса, чтобы зарегистрировать мировое ушастое достижение. И хотя категории «самая длинноухая коза» у организации до сих пор не существовало, обращение было принято. В течение трех месяцев представитель должен приехать в Пакистан, чтобы измерить уши Симбы.

Чтобы козленка не постигла участь Дамбо, который мучился от неуклюжести и постоянно наступал на свои уши, хозяин придумал для Симбы специальную упряжь. С ее помощью он убирает уши козленка на шею или закидывает на спину. А чтобы уникального питомца из зависти не сглазили конкуренты, над животным читают стихи из Корана, затем дуют на него, а также Симба носит черную нить со словами из священной книги.

У Нарехо серьезные планы на козленка: он собирается сделать его племенным производителем, чтобы продолжить ушастый род. А его известность, по замыслам заводчика, должна послужить Пакистану: «имя Симбы должно звучать по всему миру», чтобы прославлять страну как ведущую в разведении коз.

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