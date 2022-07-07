Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке 5 7.07.2022, 19:27

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Елена Зеленская

Time опубликовал интервью с женой президенту Украины под заголовком «Ее личная война».

Редакция американского журнала Time поместила на обложку нового номера фото супруги украинского президента Владимира Зеленского Елены. Снимок обложки в том числе опубликован на странице издания в Twitter.

В анонсе говорится, что Зеленская рассказала журналистам издания о том, что происходило 24 февраля, в день, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Интервью с Зеленской вышло под заголовком «Ее личная война».

Ukraine's First Lady Olena Zelenska tells @shustry about her wartime experiences and work addressing the "overwhelming" mental toll of the war https://t.co/RtpX1cUSRI pic.twitter.com/CNDUIWwFEi — TIME (@TIME) July 7, 2022

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