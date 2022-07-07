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Мэр Купянска, предавший Украину, арестован россиянами и содержится под стражей

  • 7.07.2022, 19:53
  • 4,736
Мэр Купянска, предавший Украину, арестован россиянами и содержится под стражей
Геннадий Мацегора

Геннадий Мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны.

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, который предал Украину, был арестован россиянами и сейчас содержится под стражей.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что Мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой.

В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

"Как видим, предателей в любом случае не ожидает ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем убирают их", - прокомментировал Синегубов.

Он отметил, что добровольное сотрудничество с врагом - это тяжкое преступление, за которое ждет неотвратимое наказание.

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