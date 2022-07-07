Белорусам станет проще получить вид на жительство в Польше 1 7.07.2022, 20:01

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Уже с 9 июля.

9 июля Польша упрощает процедуру получения вида на временное проживание для белорусов с гуманитарными визами, сообщает польское Управление по делам иностранцев.

9 июля 2022 года в Польше вступает в силу постановление, которое позволит обращаться за разрешением на временное проживание тем гражданам Беларуси, имеющие польскую гуманитарную визу (с пометкой «D 21»).

Перед подачей заявления на данный вид на жительство податель должен находиться на территории Польши.

Новый вид на жительство:

– будет выдаваться один раз сроком на три года

– разрешение и «карта побыта», выданная на его основании, будут бесплатными

– получивший вид на временное проживание будет освобожден от обязанности иметь разрешение на работу.

Разрешение на временное проживание будет выдаваться руководителем воеводства по месту пребывания гражданина Беларуси.

С 1 января 2023 года имеющий такой временный вид на жительство сможет ходатайствовать о выдаче польского проездного документа для иностранца.

«Возможность упрощенной легализации – еще одно проявление особой поддержки Польшей беларусского общества, которое подвергается репрессиям в своей стране с августа 2020 года», – заявил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудяк.

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