Боррель: ЕС вывез из Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля 1 7.07.2022, 20:06

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Жозеп Боррель

Объемы поставок почти удвоились в июне.

Евросоюз обеспечивает экспорт украинского зерна, объемы поставок почти удвоились в июне, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, по линиям солидарности Евросоюза (ЕС) с апреля из Украины были вывезены 5,8 млн тонн зерна.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн из Украины с апреля 2022 года»,— сообщил господин Боррель в Twitter. Объемы поставок почти удвоились в июне, когда было экспортировано 2,5 млн тонн, отметил глава дипломатии ЕС.

Украина публично обвинила Россию в краже зерна после начала войны.

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