15 работников предприятия в Брестской области слили 15 тонн топлива по самодельной трубе 7 7.07.2022, 20:25

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Трубу проложили под землей.

Пятнадцать работников предприятия в Брестской области обвиняются в хищении дизельного топлива. Они в течение нескольких месяцев сливали его из резервуара хранения по самодельной трубе, проложенной под землей, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, 50-летний мастер предприятия организовал группу из подчиненных ему работников. Они сливали излишки топлива из резервуаров хранения, и перекачивали его за территорию склада, используя специально сконструированную трубопроводную систему. Затем дизельное топливо они продавали через знакомых. Таким образом было похищено более 15 тонн горючего на сумму свыше 28 тысяч рублей.

15 работникам предприятия предъявили обвинение по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой, в крупном размере» (ч.4 ст.210) УК Беларуси.

Обвиняемые возместили ущерб в полном объеме. На их имущество наложен арест на сумму свыше 200 тысяч рублей, в том числе изъяты автомобили, на которых перевозилось похищенное топливо.

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