В Сбербанке начали «выковыривать» чипы из неактивированных карт 7 7.07.2022, 20:37

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В РФ не хватает чипов из-за санкций.

В Сбербанке на фоне дефицита микросхем в условиях санкций Запада и проблем с поставками из Европы начали "выковыривать" чипы из старых, но не активированных ранее карточек и вставлять их в новые. Об этом рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности "Сбера" Ольга Маклашина на конференции Paymentsecurity. Ее слова привело в четверг, 7 июля, Агентство экономической информации ПРАЙМ, передает DW.

Маклашина назвала такое решение "близким к гениальному", а пересадку чипов из старых карточек в новые - "реимплантацией". Процесс выглядит следующим образом: инкассаторы привозят чипы в центры эмиссии, специалисты полностью удаляют данные, а затем отвозят чипы производителю банковских карт. Те вставляют их в новые корточки, уточнила Ольга Маклашина.

Отключение Сбербанка от SWIFT

По данным банка, каждый месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Механизм, как ожидается, позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд рублей (15,6 млн евро) в текущем году.

Ранее российские кредитно-финансовые институты Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк были отключены от крупнейшей системы международных платежей SWIFT. Эта мера, принятая в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России за ее вторжение в Украину, начала действовать 14 июня.

В начале апреля США ввели новый санкционный пакет из-за преступлений, в том числе убийств мирных жителей, в украинском городе Буча, в которых обвиняют военных РФ. Под штрафные меры подпали в числе прочих Сбербанк и Альфа-банк, а также правящая российская элита.

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