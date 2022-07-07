Генменджер «Вашингтона» ожидает, что белорус Протас совершит рывок в сезоне 1 7.07.2022, 21:04

Алексей Протас

Брайан Маклеллан поделился мнением о белорусском хоккеисте.

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан ожидает рывка в карьере от белорусского нападающего "Кэпиталз" Алексея Протаса.

– Когда вернется Бэкстрем? Сроки неизвестны. Тренера и врачи довольны результатами операции. Ник намерен вернуться и сыграть в какой-то момент в этом году. Сроки возвращения будут определены по мере его выздоровления. Мы будем следить за этим и примем решение по ходу сезона.

Потолок зарплат есть потолок. Мы должны планировать возвращение Никласа в какой-то момент, использовать это пространство. Что мы можем сделать, так это предоставить возможности нашим молодым ребятам. Макмайкл, мы надеемся, сделает следующий шаг, посмотрим, на каком этапе находится Лапьер. Протас на подходе, мы ожидаем, что он совершит хороший рывок, — цитирует Маклеллана belarushockey.com со ссылкой на The Athletic.

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