Глава МИД Японии в рамках встречи G20 отказался от участия в ужине вместе с Лавровым
- 7.07.2022, 21:20
Еще ряд глав МИД не желают встречаться с главой МИД РФ.
Министр иностранных дел Японии Эсимас Хаяси отказался от участия в официальном ужине глав МИД стран G20 из-за вероятности присутствия на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.
«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы (МИД Японии, – ред.) будет неуместным», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров прилетел в Индонезию на встречу министров иностранных дел G20.
Однако ряд глав МИД, включая министра иностранніх дел Германии Анналену Бербок и госсекретаря США Энтони Блинкена, исключили возможность общения с Лавровым.
Бербок заявила, что России нельзя позволять использовать встречу G20 в качестве платформы, учитывая ее агрессию в Украине.
Тем не менее, в G20 входят также Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка, которые не высказывают осуждения российской агрессии против Украины и продолжают активное сотрудничество с попирвющим все международные нормы агрессором.