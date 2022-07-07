Глава МИД Японии в рамках встречи G20 отказался от участия в ужине вместе с Лавровым 7.07.2022, 21:20

Еще ряд глав МИД не желают встречаться с главой МИД РФ.

Министр иностранных дел Японии Эсимас Хаяси отказался от участия в официальном ужине глав МИД стран G20 из-за вероятности присутствия на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы (МИД Японии, – ред.) будет неуместным», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров прилетел в Индонезию на встречу министров иностранных дел G20.

Однако ряд глав МИД, включая министра иностранніх дел Германии Анналену Бербок и госсекретаря США Энтони Блинкена, исключили возможность общения с Лавровым.

Бербок заявила, что России нельзя позволять использовать встречу G20 в качестве платформы, учитывая ее агрессию в Украине.

Тем не менее, в G20 входят также Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка, которые не высказывают осуждения российской агрессии против Украины и продолжают активное сотрудничество с попирвющим все международные нормы агрессором.

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