«Знаешь, сколько трупов я увидел?» 9 7.07.2022, 21:44

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У оккупантов истерика от количества убитых сослуживцев.

Отправленных в Украину российских военных доводят до нервного срыва большие потери, которые они несут в войне. Они забывают, как выглядит нормальная жизнь, и опасаются, что не смогут к ней вернуться. Об этом свидетельствуют данные перехвата Службы безопасности Украины, опубликованные 6 июля в Telegram-канале СБУ.

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает, что вокруг него невообразимая разруха, только за два дня – 10 раненых сослуживцев, он шокирован и единственное, о чем мечтает, – вернуться домой живым.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда. Здесь мясо. Здесь п...зда", – чуть ли не плачет оккупант.

Он жалуется, что не может вообразить себе мирную жизнь, как жить дальше, и хочет по возвращении поехать в церкви и монастыри – молиться своим ангелам-хранителям.

В СБУ напомнили оккупантам, что отмолить грехи и зверства, учиненные ими на территории Украины, вряд ли удастся. Но россияне могут сохранить себе жизнь, если сдадутся в плен. Для этого существует горячая линия 2402.

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