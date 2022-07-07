«Цены — космос, везде перекупы» 6 7.07.2022, 21:53

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Белорусы рассказали, как они ищут себе машины.

В Беларуси очевидная проблема с покупками новых и старых автомобилей — цены на них «космически» взлетели. Недавно сотрудники автохаусов рассказали, как им приходится выкручиваться в сложившейся ситуации. «Зеркало» спросило у белорусов, которые находятся в поиске авто, как они подбирают себе машины, сколько денег готовы потратить за конкретную модель, есть ли выбор легковушек.

«За 5500 долларов в Польше можно купить Audi A5, у нас они стартуют от 8500»

Пару недель назад Федор (имя изменено. — Прим. ред.) из Витебской области продал через автохаус свой Ford 2001 года за 2000 долларов, и намеревался купить другой автомобиль. Он знал, что цены на легковушки подросли, но когда начал просматривать объявления, то стоимость, за которую их выставили, очень удивила.

— Я поставил себе бюджет около 5000 долларов, хотя, чтобы купить автомобиль нормального размера и класса комфортности, нужно минимум 7000 долларов. Сейчас просматриваю на VW Passat B6, такие авто 2005 года выпуска стоят 6000 долларов, считаю это завышенной стоимостью, — рассказал автомобилист.

Белорус смотрит объявления на сайте av.by, но ничего подходящего для себя не находит. Был в столичном автохаусе, увидел модель Ford, которая была у него, правда, машина на пару лет моложе, стоимость поразила — 4500 долларов.

— Причем, посмотрел его тщательно, там такие же кузовные проблемы, как у меня, плюс дополнительные, которые уже проявили себя.

Мужчина считает, что сейчас машины у нас очень переоценены. Сейчас он немного жалеет, что продал старую машину, но понимает, что нужно обновлять автомобиль, поэтому убежден, что в любом случае это было правильное решение. В скором времени белорус хочет временно уехать в Польшу, поэтому намерен купить себе авто там.

— За 5500 долларов в Польше можно купить Audi A5, у нас в объявлениях они стартуют от 8500 долларов, причем эти авто нужно «варить» и красить. Конечно, лучше для меня авто на белорусском учете, потому что на польских номерах ездить домой я не смогу — на таможне нужно оставлять залог, который равен 100% от суммы растаможки. Есть исключения, но я под них не попадаю.

«Придется выбирать в Европе по картинкам и платить перегонщикам»

У минчанина Ильи (имя изменено. — Прим. ред.) сейчас есть автомобиль, он покупал его с небольшим пробегом в 2014 году в России. Но уже пару лет он хочет поменять авто на более свежий и больший по габаритам — в семье растет ребенок, и места в машине стало не хватать.

— Советовался с друзьями, знакомыми. Все отговаривали, мол, подожди, ситуация поменяется. Она и меняется, только не в лучшую сторону. Сейчас из-за всех этих ситуаций в мире стало проблематично купить машину, цены поднялись, в России стали вообще космос.

Илья недоумевает, почему так происходит, ведь доллар сейчас опустился, а цены в белорусских рублях растут. Он говорит, что «логика отсутствует». По его словам, есть возможность пригнать машину из Европы, но платить 2000 долларов «перегонам» жалко.

— На авторынках сейчас одни перекупы, которые машину начистят, намоют и продают втридорога, — говорит Илья. — Многие мои товарищи гоняли машины из Америки, Европы. Но сейчас они боятся этим заниматься, потому что автомобиль просто может не доехать, потеряешь деньги. У знакомых авто застрял в Клайпеде, еле пригнали. Все варианты я перебирал — опасно со всех сторон.

Geely белорусской сборки Илья даже не рассматривает, считает, что слишком дорого, да и с учетом кредита не выгодно покупать этот автомобиль.

— Машину хочу купить до 20 000 долларов. Думаю, все же придется выбирать в Европе по картинкам на сайте, платить перегонщикам. Мне это выгодно будет, потому что растаможка льготная, у меня ребенок-инвалид.

Перекупы активизировались, хорошие бэушные машины сразу забирают

С начала февраля Денис (имя изменено. — Прим. ред.) «плотно засел» на сайты по продаже автомобилей, оформил подписку. Когда на ресурсе появляется новое объявление с нужной машиной, ему приходит уведомление. Минчанин выбирает между Infiniti FX35, Audi Q7 и Mercedes GL стоимостью не больше 15 000 долларов. Купить авто он хочет в Минске или Минской области.

По словам Дениса, перекупы сейчас активизировались, они мониторят объявления на сайтах и хорошие бэушные машины сразу забирают, даже не загоняя ее на осмотр на сервис.

— С февраля я вижу, как меняется белорусский авторынок. Сначала нижняя цена была 11 000−12 000 долларов, эти машины стояли и никому не были нужны. А сейчас низ рынка — 15 000 долларов. Перекупы выгребли машины, потом я видел, что эти же авто снова продавали в России или у нас по более высокой цене.

— За это время я ездил смотреть около семи автомобилей, половину из них загонял на подъемник (каждый осмотр стоит от 40 до 80 рублей). В объявлении пишут, что «машина в идеале». Но при осмотре оказывается совсем не так. За это время даже не было машин, о которых я сожалел, что не успел купить.

Денис говорит, что половину машин продавали перекупы, он их определяет сразу — про авто ничего не знают, документов часто не оказывается, а если они есть, то выписаны на чужое имя, это, мол, «брат, сестра, сват, тесть».

— Ходил смотреть авто на площадки автодилеров — там космический ценник. Конечно, они предлагают лизинг и рассрочку, но нет, я не готов. Из Америки и Европы я машины не рассматриваю. Из США они «убитые», а из Европы битые, да еще и за растаможку надо платить. Но машину я все равно куплю, я не отчаиваюсь, что сейчас нет походящих вариантов. Выбор автомобиля — долгий процесс и очень ответственный.

За машину предлагали не деньги, а два готовых бизнеса

Минчанка Анна (имя изменено. — Прим. ред.) решила продать своего старого «прожорливого корейца», взамен без доплат хотела купить другой, с коробкой-автомат. Зимой девушка разместила объявление о продаже на нескольких сайтах. Цену поставила 6900 долларов, такие же модели продавались по 7000—8000 долларов. Машина никого не интересовала, было буквально пару звонков, один «купец» приехал на просмотр. Тогда автомобилистка отдала машину на комиссию, это было 20 февраля, там обещали найти покупателя за 10−15 дней.

— 23 февраля объявление о продаже моего авто появилось на сайте автохауса, а на следующий день началась война. Интерес к машинам резко упал, за два месяца никто ей не интересовался, я раза два скидывала цену. К слову, автохаус к моей любой цене прибавлял свои 800 долларов, — рассказала Анна.

В конце апреля хозяйка забрала свою машину из автохауса и снова разместила объявления на сайтах, ценник поставила 6999 долларов. Покупатели машиной интересовались, от одного поступило оригинальное предложение: мужчина сообщил, что уезжает из Беларуси и машину хочет купить своему отца, а девушке вместо денег предлагал два готовых бизнеса — интернет-магазин детской одежды (или страничка в Инстаграм) плюс автомат по печати фото. От предложения Анна отказалась. Покупатель с деньгами нашелся в июне, после торга девушка продала ему авто за 6200 долларов.

— Сразу же начала искать машину взамен, нужен был авто 2009−2010 годов выпуска. Выбора почти нет, цены атомные. В мои хотелки и бюджет попадали только Peugeot 308 и Citroеn.

Одна машина девушке понравилась, она внесла за нее залог и уже стала в очередь в ГАИ. Но вдруг решила обратиться к автоподборщику. Он осмотрел авто, которое намеревалась купить Анна. Оказалось, что это был «откровенный мусор».

— Вызывали автоподборщика еще на одну машину, и еще одну сами гоняли на СТО. Во всех объявлениях написано — идеальное состояние, а на месте же обнаруживается миллион проблем. Смотрели несколько гибридов — у них батарея была убитая, хотя внешне и немного проехав казалось, все хорошо.

Недавно Анна нашла достойный вариант за 6300 долларов — Hyundai 2012 года выпуска, с автоматической КПП. Обещанный расход топлива — 6−9 литров на 100 км. Из-за небольших нюансов по кузову цену удалось сбить до 6000 долларов. За авто она уже внесла залог, но фактически еще не купила. На днях девушка поедет в ГАИ на переоформление.

— Конечно, придется в нее еще вложиться. Она на «зиме», надо покупать новые шины, на СТО все проверить, плюс кузов подправить. Но без машины сложно — в семье дети, метро в наш район еще не провели, летом много куда ездим, поэтому особо выбирать не приходилось. Я не в восторге, но из того, что сейчас есть, думаю, мы отделались легкой кровью.

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