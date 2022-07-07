Жителей Херсонской области просят не находиться рядом с объектами армии РФ 5 7.07.2022, 22:03

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Идут ВСУ.

Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Олешковской общины Евгения Рищука.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живым щитом для врагов", - призвал Рищук.

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