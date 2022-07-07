Министр обороны Британии Уоллес не исключил выдвижение своей кандидатуры на пост премьера 3 7.07.2022, 22:24

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Бен Уоллес

Уоллес является фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера консерваторов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 7 июля, не стал исключать, что может баллотироваться на пост премьера после отставки Бориса Джонсона.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает The Guardian.

На вопрос журналистов Уоллес ответил: «Давайте посмотрим, что скажет премьер-министр». По информации источников Sky News, прежде чем принять решение о том, будет ли он баллотироваться, Уоллес обсуждает это с семьей.

The Guardian сообщает, что у других возможных кандидатов на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, экс-министра обороны Пенни Мордо и министра иностранных дел Лиз Трасс — уже наготове «предвыборный штаб». При этом пока не известно, захочет ли Уоллес выдвигать кандидатуру.

Как пишет Sky News, давний союзник Джонсона Уоллес продолжает играть ключевую роль в реакции Великобритании на полномасштабное вторжение России в Украину.

Телеканал отмечает, что роль министра обороны в эвакуации беженцев и британских граждан из Афганистана получила высокую оценку. Также у Уоллеса есть связи с Шотландией, которые «могут сыграть на руку, если правительство столкнется с дальнейшими призывами ко второму референдуму о независимости Шотландии». Ранее он был членом шотландского парламента и в молодости служил в Шотландской гвардии.

Согласно результатам опроса YouGov, Бен Уоллес является фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера консерваторов.

Ранее Борис Джонсон заверил президента Владимира Зеленского, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

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