Минское «Динамо» сыграло вничью на старте квалификации Лиги конференций 7.07.2022, 23:06

Минчане играли с черногорским «Дечичем».

Минское "Динамо" сыграло вничью в 1-м раунде квалификации футбольной Лиги конференций. Домашний матч с черногорским "Дечичем" прошёл в Подгорице (Черногория) — по решению УЕФА белорусские клубы проводят домашние поединки в еврокубках на нейтральных полях и без зрителей. Счёт — 1:1. Хозяева поля забили гол на 26-й минуте, а на 33-й Сергей Кисляк забил красивый гол — из-за пределов штрафной в девятку.

Ответный матч пройдёт также в Черногории на том же стадионе 14 июля уже в присутствии болельщиков хозяев поля.

Если белорусский клуб пройдёт "Дечич", следующим соперником станет израильский "Хапоэль".

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