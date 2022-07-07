Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину
- 7.07.2022, 23:15
Об этом заявил премьер Румынии.
Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.
Об этом сообщает Digi24.
Как заявил румынский премьер Николае Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.
"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал подчеркнул он.