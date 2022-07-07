«Брест» служил образцом не только воинской доблести, но и отношением к пленным противникам 7.07.2022, 23:35

Видео.

Полк имени Калиновского поделился видео, на котором погибший боец Иван «Брест» Марчук сидит рядом с российским военнопленным.

«Сейчас, когда наши братья находятся во вражеском плену, считаем необходимым напомнить, что погибший командир батальона «Волат» Полка им. Калиновского «Брест» служил образцом не только воинской доблести, но и отношением к пленным противникам.

Как видно на этом видео, один из русских военнопленных, захваченный некоторое время назад бойцами нашего полка», - пишет Полк имени Калиновского.

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