закрыть
7 июля 2022, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Брест» служил образцом не только воинской доблести, но и отношением к пленным противникам

  • 7.07.2022, 23:35
«Брест» служил образцом не только воинской доблести, но и отношением к пленным противникам

Видео.

Полк имени Калиновского поделился видео, на котором погибший боец Иван «Брест» Марчук сидит рядом с российским военнопленным.

«Сейчас, когда наши братья находятся во вражеском плену, считаем необходимым напомнить, что погибший командир батальона «Волат» Полка им. Калиновского «Брест» служил образцом не только воинской доблести, но и отношением к пленным противникам.

Как видно на этом видео, один из русских военнопленных, захваченный некоторое время назад бойцами нашего полка», - пишет Полк имени Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников