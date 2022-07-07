Для восстановления Украины создадут консультационный совет: ведут переговоры с Фукуямой и Бальцеровичем 7.07.2022, 23:49

Об этом сообщил премьер Украины.

Первенство и координация в восстановлении Украины останется за ее правительством, бизнесом и обществом. Однако активно присоединятся все страны-партнеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Рассказывая о результатах Международной конференции по вопросам восстановления в Лугано, он подчеркнул, что все страны-партнеры согласились присоединиться к восстановлению Украины, как присоединились к ее защите.

"Мы все объединились в защите нашего государства, мы все будем объединены в восстановлении. И это тоже важный девиз, который прошел красной нитью через всю конференцию. Все партнеры с этим согласились. Невозможно сегодня конкурировать за то, кто станет лидером в восстановлении. Мы все вместе будем восстанавливать, причем никто не будет восстанавливать Украину без Украины. Первенство и координация остаются за Украиной, ее правительством, бизнесом и обществом», - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что к восстановлению будут привлечены известные во всем мире экономисты, политики и другие деятели. Это также поможет максимально эффективно и обоснованно реализовать планы по восстановлению.

«Есть большая работа, подготовительная и документальная. Секретариатом всего этого, кто оформляет и координирует, является Офис реформ и восстановления при Кабинете Министров. Отдельно создается орган типа наблюдательного совета и совета советчиков высокого уровня. Мы сегодня общаемся с Фрэнсисом Фукуямой, с господином Бальцеровичем (Лешек Бальцерович – экономист и политик, Фрэнсис Фукуяма – политический экономист – ред). То есть, такие мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут также собираться и генерировать на научной основе видение развития макроситуации в Украине, финансовых рынков и финансовых сфер и бизнеса», - сообщил Премьер.

Шмыгаль напомнил, что главный офис по восстановлению Украины будет находиться в Киеве. Офисы будут и в городах стран-партнеров, что позволит максимально корректно и эффективно управлять процессом восстановления.

«Ключевой офис в Киеве на базе Офиса реформ и восстановления. И отдельно создаем офисы в странах-партнерах, мы уже договорились с четырьмя странами. Это страны-партнеры, которые будут помогать координировать нас с нашими партнерами в отношении и методик, и проектов, и финансирования», - рассказал Шмыгаль.

Он убежден, что эта структура будет работать "очень корректно и конкретно".

"Все наши партнеры согласились с такой инфраструктурой и таким подходом к координации. Поэтому это тоже конкретный результат, которого мы добились и утвердили на этой конференции", - подытожил премьер.

Как сообщалось, по данным правительства, план восстановления Украины уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

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