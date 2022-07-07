Белорусские банки вводят очередные изменения 7.07.2022, 23:52

Повышают комиссию, запускают новшества по криптовалюте, базовым счетам и «Халве».

Банки вводят очередные новшества. К примеру, «Беларусбанк» пересмотрел размер комиссии по некоторым услугам. «Белгазпромбанк» с 5 июля начал открывать базовые расчетные счета, а «МТБанк» с 1 июля закрыл возможность скачивать приложение «Халва», пишет «Зеркало».

«Беларусбанк» с 8 июля до 15% поднимает комиссию за выдачу наличных или перевод денег с расчетных счетов физлицам-нерезидентам. Такой же сбор будет за выдачу физлицам-нерезидентам денег без открытия счета. Исключение — операции в российских рублях, а также по выдаче пенсии, зарплаты и приравненных к ней выплат.

С 18 июля банк также намерен увеличить до 15% сбор за выдачу наличных (а также перевод в пользу других физлиц) без использования карточки с расчетных счетов. Речь про те счета, к которым привязана «Карточка для нерезидентов».

Какие еще новшества вводят банки

«Беларусбанк» также запустил для компаний и ИП срочные безотзывные вклады в китайских юанях. Срок размещения — от 92 до 1090 дней. Ставки по вкладам — до 3,5% годовых.

«Банк РРБ» запустил для юрлиц и ИП в мобильном приложении и интернет-банке модуль для работы с криптовалютой. «Чтобы подключиться, необходимо иметь счет в „Банке РРБ“ и немного времени на осуществление регистрации на криптовалютной платформе BYNEX. После чего криптобиржа будет доступна в режиме онлайн 24/7», — сообщает банк.

«Белгазпромбанк» с 5 июля начал открывать базовые расчетные счета. К ним выпускают карточку «Белкарт». О том, чем эти счета отличаются от обычных расчетных, к примеру, можно прочитать по ссылке.

«Сбер Банк (Беларусь)» с 1 июля ввел новшество по процентным ставкам по вкладам. Фиксированную ставку заменили на переменную, которая привязана к ставке рефинансирования.

«МТБанк» с 1 июля закрыл возможность скачивать приложение «Халва». Вместо этого банк предлагает пользоваться мобильным банком MOBY. «Клиенты, установившие приложении „Халва“ ранее, могут пользоваться им до 1 октября 2022 года», — уточняют в банке.

«Банк Дабрабыт» снизил процентную ставку по кредиту «на ЛИЧНОЕ». Ставка — 30,99% годовых. Срок займа — от 6 до 60 месяцев. Максимальная сумма кредита — до 10 тысяч рублей. При этом для конкретного клиента сумму займа рассчитывают в пределах его кредитоспособности.

Этот же банк с 4 июля снизил процентные ставки по срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях. Так, депозиты «Добры месяц» и «Цудоўны» на срок 35 дней можно открыть под ставку от 10% годовых, а «Хуткi» и «Шчодры» на срок от 2 месяцев — под ставку до 15,5% годовых.

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