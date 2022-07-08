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Путин «сдал» боевиков «Л/ДНР»

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  • 8.07.2022, 7:41
  • 19,180
Путин «сдал» боевиков «Л/ДНР»

Российский диктатор сказал лишнее.

Лидер страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с Госдумой и лидерами фракций открыто поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным, передает glavred.info.

"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - заявил Путин.

Также диктатор отметил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

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