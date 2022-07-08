Москву залил сильный дождь, а молния попала в церковь

Москву залил сильный дождь, а молния попала в церковь4
- 8.07.2022, 7:56
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Божья кара?
Столицу государства-агрессора РФ Москву 7 июля накрыла сильная непогода.
Более трети месячной нормы осадков выпали в Москве всего за час. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комплекс городского хозяйства мэрии, передает 24tv.ua.
Добавим, что в ближайшее время "лить" не перестанет. Синоптики обещают еще несколько дождливых дней в российской столице.
Кстати, поквитаться погода решила с рупором Кремля – русской православной церковью. Так, в старинный храм Иверской иконы Божией Матери ударила молния. После этого из купола церкви пошел дым.