Предзакатное над болотом 9 Ирина Халип

8.07.2022, 7:59

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Ирина Халип

Зачем чиновникам дорогостоящие ремонты, если им все равно бежать?

В один и тот же день читаю две новости: о самолете и вертолете Медведчука путинского кума, - конфискованных в пользу ВСУ, и о министре связи Беларуси, который ремонтирует свой кабинет за 175 тысяч рублей и заказывает герб за две тысячи. Они – Медведчук и белорусский министр – никак не связаны и наверняка даже не знакомы. Но случайно совпавшие по времени новости заставляют задуматься.

Самолеты и вертолеты – это хорошо, это очень пригодится украинской армии. Как и конфискованные у их бывшего министра энергетики Ставицкого 48 килограммов золота в банковских слитках. Золото легко оборачивается живыми деньгами, на которые можно покупать хоть «Байрактары», хоть приборы ночного видения, хоть медикаменты. Воюющей армии понадобится все.

Но вот какой вопрос возникает при чтении такого рода новостей из Украины. В Беларуси ведь наступит момент смены власти. Надеюсь, скоро. И побегут чиновники из своих кабинетов. Побегут без всяких золотых слитков. И что они оставят после себя? Гербы за две тысячи, флаги за тысячу, портреты Лукашенко. Непонятно, что потом с этим добром делать: едва ли министр связи прихватит с собой здоровенный никому не нужный лукашенковский герб. И еще более непонятно, зачем все эти дорогостоящие ремонты, если все равно бежать.

Впрочем, несколько лет назад Михаил Мясникович, демонстрируя государственным журналистам очередной свой кабинет с лебедями и мрамором, поделился народной чиновничьей приметой. Он сказал, что у них такое поверье: стоит отремонтировать кабинет – готовься к новой должности. Причем чаще всего с повышением. Вот, оказывается, в чем дело. Они бесконечно ремонтируют, отдирают обои предшественника и вешают панели, увозят на дачу телевизоры и холодильники, заказывая – за наш счет, разумеется, - новые, чтобы примета сбылась. Это у них для карьеры нужно: не потратишь миллионы бюджетных денег на кофемашины, гербы, беговые дорожки, банкеты и все, что фантазия подскажет, - не пойдешь на повышение. Сожрешь больше, чем сможешь, - завтра указ о новом назначении выйдет. И, конечно, чем дороже ремонт, тем выше будет новая должность. Такие у них приметы. Убогие, как их фантазия.

После смены власти ее нынешние представители оставят нам авгиевы конюшни. Мегатонны разнообразного мусора. Тонны железных гербов «закат над болотом». Километры красно-зеленой материи, которой можно много раз обернуть экватор. Центнеры и гигабайты бессмысленных указов и постановлений, приговоров и приказов. Годы, проведенные в тюрьмах – помноженные на количество незаконно осужденных, они суммируются в тысячелетия. Сотни тысяч изломанных, исковерканных человеческих судеб. Десятки тысяч разделенных семей. Миллионы нереализованных планов и разрушенных мечтаний. Миллиарды проклятий, гектолитры слез.

И я не знаю, что окажется труднее: собственно смена власти или чистка этих конюшен. Освободить политзаключенных – это самое простое. А вот потом начнется. Мало отменить все эти указы и постановления – нужно будет заменить их законными. Да и законы придется менять, потому что многие из них уже давно действуют против народа. Для отмены незаконных приговоров понадобятся судьи, а где их взять? Возврат собственности, восстановление в правах, выплата пенсий и компенсаций – страшно представить себе, какой безумный объем тяжелой работы нам всем предстоит. Уничтоженная вне войны страна вынуждена будет восстанавливаться без всяких репараций, собственными силами. То есть нашими.

Кстати, мало кто помнит, но авгиевы конюшни до появления Геракла не чистились тридцать лет. Так что мы уже совсем рядом, почти как древние греки. Вот только для Геракла чистка конюшен была подвигом. А для нас станет просто работой. И что-то мне подсказывает, что заказанные за бюджетные деньги дорогущие гербы для кабинетов – последнее, что будут тащить оттуда чиновники при бегстве. Нам еще предстоит придумать, что с ними делать. Я имею в виду, конечно, гербы, а не чиновников – с этими и так все ясно.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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