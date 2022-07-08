Пришел первый белорусский дефолт 2 8.07.2022, 8:36

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Власти ввязались в рискованную игру Кремля.

«Наступило лето, жара и вместе с ней пришел первый белорусский дефолт. Я думаю, что этот день нужно отметить красным фломастером в белорусском календаре – такого не было никогда. Давайте попробуемся разобраться, что это значит для нас всех, стоит ли бежать в обменники или уже поздно», – рассказывает в своем новом видео бизнесмен Александр Кнырович.

Так бизнесмен прокомментировал решение властей не исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

– Дефолт – это отказ исполнять обязательства, – объясняет Кнырович. – То есть, вы набрали везде, где могли, денег, и, по какой-то причине, всем сказали «ну все, кому я должен, всем прощаю».

Причем сделали вы это, потому что у вас реально нет денег или потому что вы такой жадный нехороший человек – значения не имеет. Это дефолт, и вы отказались платить по своим долгам.

Александр Кнырович приводит в пример российский дефолт 1998-го.

– Все, кто немного старше 20, помнит, что произошло тогда – Россия объявила дефолт по своим внешним обязательствам и началось: курс ушел в три раза, появились проблемы со снабжением продуктов. В общем, все то, что называют «лихими 90-ми». Все это было, и все это оставило огромный шрам на на душах, в том числе, и белорусов. И, конечно, это пугает, – считает Кнырович.

Он пытается разобраться, зачем белорусские власти отказались платить по долгам и так ли страшен первый белорусский дефолт:

– Весь внешний долг Беларуси составляет около 40 миллиардов долларов. Там и долг Нацбанка, и долг разных правительственных учреждений, долг госпредприятий, долг частных предприятий. Все это вместе 40 миллиардов, а долг непосредственно государства составляет 18 миллиардов долларов.

Основные наши кредиторы – это Россия и Китай. Остальных кредиторов очень мало. Россию и Китай мы, конечно, «кидать» не собираемся – это опасно. И, когда мы отказываемся платить по внешним долгам, то разговор идет из 18 миллиардов о 3,25.

Это те самые облигации, которые мы выпускали, когда выходили на рынок свободных заимствований и тогда, когда пытались создать себе отдельные от России и Китая ножки опоры и быть независимыми от Кремля.

Обратите внимание на цену этих заимствований. Она составляет сегодня 6-7%. Это точно дороже, чем те деньги, которые мы получали из России, но это и есть цена той самой независимости и многовекторности. И вот получается, что мы «кидаем» внешних кредиторов.

Можем ли мы этого не делать? Конечно, можем. Суммы в 120 или 150 миллионов долларов, которые пошли бы на оплату, вполне подъемны Республике Беларусь даже в эти военные условия. Но мы зачем-то повторяем те действия, которые совершила Россия.

И, если для нее это понятно, так как Россия идет на обострение со всем психически здоровым миром и чем больше для нее подобных столкновений, тем больше хлопает, к сожалению, в большинстве своем российское население. Но ведь в Беларуси ситуация другая.

По мнению Кныровича, если бы власти Беларуси хотели быть независимыми от Кремля, если бы они хотели увидеть, что в будущем они смогут оторваться от кремлевской пуповины, то сегодня они наоборот должны были бы показать, что Беларусь, несмотря на все внешнее давление, остается надежным заемщиком, выполняет свои обязательства и рассчитывает в будущем на соответствующее поведение от западных кредиторов.

– Но пока мы зачем-то играем в ту же самую игру, которую затеял Путин. И, к сожалению, последствия будут такими же, как и для экономики России, – уверен бизнесмен. – А самым главным последствием будет то, что у нас нет больше никаких кредиторов за пределами Кремля. Повлияет ли это как-то на жизнь белорусов?

Сегодняшняя внутренняя и экономическая и финансовая ситуация в Беларуси совсем иная, чем в 1998-м. Я не думаю, что это будет никаким отдельным фактором, сказывающимся на кошельке наших граждан.

С моей точки зрения, это была еще одна возможность, когда Беларусь могла пойти по самостоятельному пути, но решила этого не делать. То есть, это не тот фактор, который на данный момент влияет на жизнь белорусов, – считает Александр Кнырович.

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