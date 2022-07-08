Возле Чернобаевки снова слышны взрывы
- 8.07.2022, 8:41
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А возле Каховской ГЭС, где расположен штаб оккупантов, вспыхнул пожар.
Недалеко от Чернобаевки под утро 8 июля прогремело много взрывов. В Новой Каховке ориентировочно тогда же гудела сирена, а затем появились столбы дыма.
Впоследствии в местных телеграмах опубликовали множество видео, на которых это было видно. Жители оккупированной части юга Украины пишут в соцсетях, что этой ночью там были прилеты, передает 24tv.ua.
Первое видео со взрывами, которые слышали в Херсоне, обнародовали в полпятого часа утра. Там было слышно несколько сильных взрывов.
«Пишут, что со стороны Чернобаевки детонирует боекомплект. Также на видео видна одна отработка ПВО», – указали авторы сообщения.
Сирена начала гудеть в Новой Каховке в 04:46. Через 10 минут в телеграме «Ху**вый Херсон» написали, что пожар становится все сильнее. Пламя распространяется недалеко от Каховской ГЭС, которую временно контролируют россияне.
На Каховской ГЭС обустроили штаб оккупантов
В настоящее время на Каховской гидроэлектростанции расположен пункт управления российских оккупационных войск. Ранее в командовании «Юг» сообщали, что оттуда осуществляется координация подразделений врага на этом направлении. Там заминирована большая часть побережья водохранилища и большое скопление техники.