Ученые нашли животное с 220 ногами и необычным панцирем 8.07.2022, 8:52

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Его назвали в честь мифической рыбы, которая держит мир.

В Канаде в отложениях Берджесс палеонтологи нашли окаменелости членистоногого с необычным панцирем и 220 конечностями. Тело животного поделено на 110 сегментов — это рекорд для его эпохи. Существо плавало в океанах в кембрийском периоде — около 508 миллионов лет назад, пишет N+1.

Членистоногое назвали Balhuticaris voltae в честь Балхута — гигантской рыбы из арабской мифологии. По легенде, она держит на себе мир. На рыбе стоит огромный бык Куйата, а на его спине лежит Земля.

Balhuticaris voltae достигал 24,5 сантиметра в длину — гигант среди сородичей-ровесников. Членистоногое отлично плавало, питалось маленькими организмами и обитало как у дна, так и в толще воды. Возможно, балхутикарис передвигался вверх ногами, как современные жаброноги.

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