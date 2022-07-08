Украинские войска отбросили врага под Харьковом и Славянском 8.07.2022, 8:55

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Сводка Генштаба ВСУ на утро 8 июля.

В Украине продолжаются уже 135 сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами. К утру пятницы, 8 июля, враг понес серьезные потери под Харьковом и Славянском, однако добился определенных успехов под Краматорском.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг бил из артиллерии, РСЗО и танков по Харькову, Никольскому, Лебяжьему, Удам, Дементиевка, Верхнему и Старому Салтову, Петровке, Русскиих Тишках и Байраку. Нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг бил из артиллерии разных калибров по Волобуевке, Крестищу, Гусаровке, Чепилю, Мазановке, Долине, Красному, Дибривному, Богородичному и Адамовке. В районе Богородичного нанесли врагу потери, во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имел частичный успех.

На Бахмутском направлении противник ил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по Бахмуту, Спорному, Ивано-Дарьевке, Берестовому, Покровскому, Вершине, Владимировке, Опросному, Торецкому, Зайцеву, Кодеме, Клиновому и Нью-Йорку. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС. Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и Спорного.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометами, танками, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить огненное поражение по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.

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