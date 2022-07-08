После громкого скандала командира 6-й бригады МВД Беларуси сделали педагогом 6 8.07.2022, 9:05

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Владимир Дунаенко

Компромат на полковника опубликовали «Киберпартизаны».

Месяц назад «Киберпартизаны» выложили анимированный фильм на основе добытых материалов прослушивания спецслужбами командира 6-й милицейской бригады 5525 полковника Владимира Дунаенко. Из записей следовало, что он испытывает проблемы с алкоголем и изменяет жене и с коллегой, и с проститутками в клубах. «Я хочу сдохнуть!» — плакался Дунаенко любовнице после неудачного похода в ночной клуб. Стало известно, Дунаенко отправили преподавателем факультета внутренних войск Военной академии, пишет «Наша Нiва».

Прощание с коллективом прошло вчера на базе 6-й отдельной специальной милицейской бригады в Гомеле.

На место Дунаенко назначили подполковника Владимира Голубева, А Дунаенко отправляется в столицу, в преподаватели на факультет внутренних войск Военной академии.

До назначения в в/ч 5525 Дунаенко служил в 1-й милицейской бригаде 5448 под Минском. Меньше года назад его оттуда перевели в Гомель после случая появления на рабочем месте с фингалом и другими следами перепоя.

К тому же Виктору Жадобину, сыну бывшего председателя КГБ и министра обороны, Юрия Жадобина, нужен был карьерный рост — он занял место комбрига вместо Дунаенко в 5448.

Что 5448, что 5525-части внутренних войск, бойцы которых принимали участие в зверствах 2020-го.

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