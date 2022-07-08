ВСУ рассказали, как во время зачистки острова Змеиный ушли от ракетного удара русских 8.07.2022, 9:28

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Эксклюзивные подробности от украинского спецназа.

Командование Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины ( ССО ВСУ) опубликовало эксклюзивные подробности о «спецоперация «Змеиный».

«В полном составе вернулись на базу»

В командовании рассказали, что ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины.

Они специальным оборудованием обследовали прибрежную зону на противолодочные и противодесантные мины. А после установки прохода для лодок основной группы подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров взошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа «приступила к осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный».

Также они установили украинские флаги в разных частях острова и флаг 73-го Центра специального назначения ССО Украины.

«В то время, когда наши воины выполняли задание, русские суда начали маневрирование в направлении змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу», — утверждают в командовании.

Высадка на остров

Украинские военные установили несколько флагов своей страны на острове Змеином. И не только их. Фото опубликовал военнослужащий Арут Папоян. На них также заметно, как били по целям Вооруженные силы Украины (ВСУ), когда на острове «хозяйничали» россияне.

На снимках видно процесс установки украинского флага прямо в землю острова и на одно из сооружений.

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