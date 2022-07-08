В Вильнюсе белорусы открыли новый ресторан: литовцы удивляются ценам 4 8.07.2022, 9:35

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Название заведения является синонимом слова «умеренность».

В Вильнюсе белорусы открыли ресторан, где подают завтраки и обеды. Однако цены там удивляют даже литовцев: некоторые не слишком сложные в готовке блюда стоят дороже, чем в туристических районах города, пишет портал Made in Vilnius.

Новый ресторан под названием Lagom Bistro открылся в старом центре Вильнюса. Подобные места, где можно позавтракать, да еще с привлекательным интерьером, пользуются у вильнюсцев большой популярностью. К тому же в бистро пускают гостей с домашними животными.

Однако цены там многих удивляют: завтраки стоят дороже, чем в популярной местной пекарне, а цены на основные блюда значительно выше, чем в некоторых элитных ресторанах Вильнюса. Дороже всего будет стоить стейк из лосося — 21 евро. Простой шницель из курятины с жареной картошкой обойдется в 15 евро, а макароны с соусом из 4 видов сыра — 16 евро.

Основатели Lagom Bistro — Александра и Сергей, которые приехали в Вильнюс из Беларуси в конце января. Интерьер создавала Александра, она работает в ресторане барменом. Сергей — шеф-повар с 13-летним стажем.

«Лагом» в переводе со шведского означает «достаточный, адекватный, правильный», может быть синонимом слова «умеренность».

— Мы разделяем эту философию, поэтому она отражается в наших завтраках — с их ежедневными бутербродами и тостами, в наших обедах — простых и понятных, и в наших ужинах — подходящих как для группы друзей, так и для семейных посиделок, — описывают владельцы ресторана свое меню в Facebook.

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