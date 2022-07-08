ВВС: У экс-премьера Японии в результате покушения сердечно-легочная недостаточность 8.07.2022, 9:42

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Синдзо Абэ

Фото: AP

Состояние Синдзо Абэ тяжелое.

У бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ сердечно-легочная недостаточность. Этот термин часто используется в Японии до официального подтверждения смерти.

Об этом сообщает BBC.

Бывшего премьер-министра Японии без признаков жизни доставили в больницу вертолетом.

"Бывший премьер-министр Абэ был застрелен примерно в 11:30 по местному времени в Наре. Один человек, предположительно стрелявший, был взят под стражу. Состояние бывшего премьер-министра Абэ в настоящее время неизвестно", - сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Предполагается, что нападавший был бывшим членом Морских сил самообороны Японии, местного аналога военно-морского флота.

Напомним, сегодня в Наре было совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. По предварительной информации, у экс-премьера задеты оба легких.

Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний.

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