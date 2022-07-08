Российский политтехнолог купил абонемент в спортзал в Минске и обезумел 8 8.07.2022, 10:00

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Что напугало пропагандиста?

Российский политический комментатор Семен Уралов рассказал пропагандистам БелТА о «когнитивных ударах» и том, какую подрывную работу ведут хипстерские кафе.

Уралов поделился впечатлениями о хипстерском квартале на ул. Октябрьская, пишет «Наша Ніва».

«Там же сплошное бчбэшничество, а рядом же общежития БГУ — главный ВУЗ республики, где готовят основные кадры. Это же под них и создано. Они же черпают оттуда информацию.

Я специально купил себе абонемент в спортзал на Октябрьской. Там даже шкафчики открываешь, если не Погоня, то наклейки моднявые хипстерские. Все эти кафе так устроены. Естественно, студенты, живущие в общежитиях БГУ, в это пространство погружаются, проводят там время. И через 5 лет у них уже когнитивное восприятие полностью готово, в том числе для того, чтобы выходить на протест. Это все было сделано неспроста.

Наши оппоненты действуют на десятилетия вперед. Это очень важно понимать. Теория и практика когнитивных войн направлена на десятилетия, а то и больше», — сказал он.

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