Как белорусу взять потребительский кредит и не разориться 8.07.2022, 10:00

Долговые хитрости.

С начала года задолженность белорусов по потребительским кредитам снизилась, но все еще остается высокой - почти 5 млрд рублей, по данным Национального банка, или около $2 млрд в пересчете. Это не так уж далеко от локального максимума: он был установлен 1 апреля 2020 года - свыше 5,8 млрд. руб.

Обычно заемщики обращают внимание на сумму кредита, которую готов одобрить банк, и выбирают максимальный срок возврата долга для подстраховки. В итоге переплачивают. Издание «Аргументы и факты в Беларуси» рассказывает, как сэкономить на потребительском кредите и на что обращать внимание при его получении.

Какая ставка?

Потребительский кредит можно получить почти на любую цель: на покупку товаров и услуг, на оплату лечения, на ремонт, на организацию свадьбы, а кто-то берет потребкредит на покупку квартиры или, что более вероятно, её части, когда немного не хватает до нужной суммы. Один из распространенных мифов - целевой кредит выгоднее нецелевого. Это не всегда так.

«Важно подходить индивидуально к каждой конкретной ситуации и не идти слепо за обещаниями банков», - рекомендует директор по розничным продуктам и продажам финансовой торговой площадки Ирина Димитрова.

Прежде всего, как и в случае с любым другим кредитом, стоит смотреть на размер переплаты в совокупности с ежемесячным платежом. Выбирать нужно минимальный размер переплаты. В целом по рынку в Беларуси выдают потребительские кредиты по ставке в диапазоне от 21% до 36%. Рассмотрим два типовых и реальных кредита от разных банков: один - на срок до 5 лет по ставке 22% годовых, другой - со сроком погашения от 6 до 36 месяцев по ставке 27%.

Рассчитаем примерную итоговую сумму платежа, для чего воспользуемся «кредитным калькулятором» (такой калькулятор можно найти на сайте многих банков, но он позволяет получить лишь примерное представление об итоговой сумме, за конкретикой нужно обращаться к сотруднику банка. - Прим.).

Пример №1.

Николай Сергеевич работает инженером. Ежемесячный заработок мужчины - 850 рублей. Он планирует сделать ремонт в квартире, и, по примерным подсчетам, на это уйдет 5000. Он обращается в банк и берет эти деньги по ставке 22% на 5 лет. Размер ежемесячного платежа составит около 139 бел. руб. Проценты сверху за весь период пользования кредитом - около 3340 рублей. То есть взял 5000 руб. - отдать надо 8340 руб.

Пример №2.

Ольга Павловна работает менеджером. Ее ежемесячный заработок - 1500 бел. руб. Летом она планирует вместе с дочкой поехать на отдых. Какая-то сумма у нее для этого есть, однако для комфортного отдыха ей не хватает 2000 рублей. Женщина обращается в банк и берет эту сумму под 27% годовых. Планирует погасить ее в течение года. Ежемесячный платеж составит около 190 рублей. Взяла 2000 руб. - отдала 2280 руб.

«Ежемесячный платеж должен быть комфортным для вашего текущего уровня доходов. Простой совет: сумма всех кредитных обязательств (кредит, кредитные карты и т. д.) должна составлять не более 50% ежемесячного дохода», - рекомендует Ирина Димитрова.

По ее словам, необходимо учитывать и фактор сезонности. Например, кредиты наличными чаще всего берут весной и летом для домашнего ремонта или обустройства дачи. Займы на технику вроде смартфонов или телевизоров, холодильников имеют больший спрос перед праздниками: в период с февраля по март и с ноября по декабрь. Учитывайте, что в эти периоды банки часто готовят специальные условия и акционные предложения, а могут, наоборот, завысить ставки.

«Не забывайте про возможность рефинансирования текущих кредитов, - напоминает эксперт. - Зачастую рефинансирование позволяет снизить ставку, и тем самым ежемесячный платеж, а иногда и ставка может остаться прежней, но за счет продления срока кредита платеж также снизится. В ряде случаев банки предлагают клиентам еще и дополнительную сумму по кредиту в совокупности со снижением платежа».

5 шагов

Если вы решили взять кредит, то первый вопрос, который стоит себе задать: «Действительно ли он мне нужен»? Если ответ положительный, то, советует читателям «АиФ» сотрудник одного из белорусских банков Елизавета Павловец, следуйте такой схеме:

Шаг №1.

Оцениваем свои возможности. Важно четко понимать стабильность своей финансовой ситуации. Если вы планируете менять место работы, или уходите в отпуск, или по другим причинам не уверены в своей финансовой стабильности - сейчас не самое лучшее время для оформления кредита.

Шаг №2

Изучаем разные предложения. Потребительские кредиты предоставляют многие белорусские банки. Ознакомьтесь с предложениями от нескольких кредиторов. Выберите тот, который для вас будет наиболее выгодным. Сделать это можно самостоятельно, изучив условия на сайте банка, позвонив в контакт-центр или придя в отделение. Не обращайтесь по вопросам кредита к непроверенным организациям.

Шаг №3

Ознакамливаемся с условиями. До заключения кредитного договора банк обязан предоставить вам в письменном виде под подпись сведения об условиях кредитования, форма и содержание которых являются унифицированными. Эта информация предоставляется бесплатно, а ее подписание не является заключением кредитного договора и ни к чему вас не обязывает.

Шаг №4

Читаем все, особенно мелкий шрифт. В любом кредитном договоре должны присутствовать следующие условия: сумма кредита, срок кредита, порядок предоставления и возврата кредита, размер процентов за пользование кредитом, порядок их уплаты, ответственность кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, штрафные проценты за какие-то действия или бездействие. Ответственно относитесь к заключению кредитного договора и помните: подписав его, вы соглашаетесь со всеми прописанными условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению.

Шаг №5

Оплачиваем вовремя. Пунктуальность поможет избежать штрафов и пеней за просрочку. Ответственно отнеситесь к погашению кредита, чтобы избежать проблем с банком и испорченной кредитной истории. Кстати, кредит на потребительские нужды кредитополучатель вправе возвратить досрочно, без уведомления банка. При этом необходимо уплатить проценты за фактический срок пользования кредитом.

СПРАВКА

Овердрафт - это дополнительные кредитные средства, которые банк дает клиенту, когда полностью израсходованы собственные средства клиента;

Кешбэк - возврат части денег за безналичные покупки;

Грейс-период - льготный период, в течение которого можно использовать деньги с кредитной карточки без начисления процентов на сумму долга;

Комиссия - плата за оказание услуги;

Мисселинг - обман покупателя, осознанное введение в заблуждение, когда клиенту под видом товаров или услуг, за которыми он обратился, продают нечто другое.

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