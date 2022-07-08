«Беларусбанк» ввел новую комиссию 15% для физических лиц: кого это коснется 8.07.2022, 10:13

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Вознаграждение банк будет брать по операциям за выдачу наличных денег.

«Беларусбанк» будет брать вознаграждение в 15% по операциям нерезидентов, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Комиссия будет взиматься по операциям при обращении клиентов в учреждения банка и только в отношении денежных средств, которые поступили с 08 июля 2022-го. Так, уже с 8 июля «Беларусбанк» будет брать вознаграждение за выдачу наличных (перевод другим физлицам) с текущих расчетных банковских счетов физических лиц-нерезидентов. Аналогичная комиссия причитается при выдаче нерезидентам наличных средств без открытия счета.

Как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте комиссия составит 15% от суммы. Единственное, что при операциях в инвалюте комиссия будет взиматься в эквиваленте белорусских рублей по курсу Нацбанка.

Но есть и исключение по операциям в российских рублях, а также операциям по выдаче пенсий, зарплат и приравненных к ним выплатам. За такие операции вознаграждение банк брать не будет.

А еще с 18 июля «Беларусбанк» начнет взимать 15% комиссию за выдачу наличных или перевод без использования карточки (реквизитов) с текущих счетов физлиц, доступ к которым может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки для нерезидентов. Комиссия и по белрублям и по валюте будет также составлять 15% от суммы.

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