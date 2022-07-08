На Луганщине солдаты из Тывы взбунтовались и отказались воевать против Украины 8.07.2022, 10:17

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Оккупанты удерживают их силой.

В Луганской области российские оккупанты силой удерживают 17 военнослужащих из Республики Тыва (РФ). Они принимали участие в боевых действиях против ВСУ, после чего подали рапорты о расторжении контракта и заявили, что больше не хотят воевать.

Об этом сообщило российское издание «Медиазона» со ссылкой главу юридического отдела фонда "Свободная Бурятия" Андрея Ринчино. Юрист рассказал, что такую информацию получил от одного из оккупантов.

По его словам, тувинцы ранее заключили краткосрочные контракты с российским минобороны и отправились воевать против украинских защитников в Луганскую область, после чего подали рапорты. Часть контрактников вернули в РФ, а другим приказали ждать.

Через неделю оставшихся снова отправили на передовую на Луганщину, не предоставив им никакой экипировки. По дороге машина сломалась, из-за чего они отстали от других военных.

Оккупанты решили вернуться в Россию своим ходом, но в Первомайске, который россияне захватили еще в 2014 году, их задержала военная полиция российской армии. У захватчиков отобрали документы и отправили в комендатуру в Алчевск. Там военных заперли в одном из помещений, не объяснив, почему их удерживают.

При этом, как сказал Ринчино, среди тех, кого удерживали в Алчевске, были и люди, у которых уже закончился срок контракта. На днях всех 17 российских военных-отказников отправили в Брянку (13 км от Алчевска) – на "расчистку помещений". После работы военных запирают в местной комендатуре, говорит юрист.

"Сегодня один из них спросил, на каких основаниях их тут держат. Его сразу посадили в камеру", – добавил Ринчино.

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