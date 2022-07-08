ВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал «сровнять украинцев с землей» 2 8.07.2022, 10:27

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Неудачник приехал воевать в Украину из Бурятии.

Украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта. Алексей Леонтьев из Бурятии заявлял, что путинская армия вторглась в Украину, чтобы "сравнять украинцев с землей".

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Российский нацист был денацифицирован 10 июля.

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"Еще один сравнятель поломался", - написал украинский военнослужащий.Он также опубликовал фото ликвидированного оккупанта и скриншот его комментария в соцсетях, где чуть более чем за неделю до ликвидации он писал, что приехал "сравнять украинцев с землей.

Российские пропагандисты пишут, что сержанту Алексею Леонтьеву из Бурятии было 26 лет. Служил в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Воевать в Украине он хотел, перед началом вторжения со своей Бурятии прибыл в оккупированный Россией Крым.

Ликвидирован захватчик был 10 июня - по данным пропагандистов, в годовщину своей свадьбы.

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