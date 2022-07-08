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Белорусских военных обрабатывают сотрудники ФСБ

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  • 8.07.2022, 10:41
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Белорусских военных обрабатывают сотрудники ФСБ

Их убеждают в необходимости воевать против Украины.

Российские спецслужбы ведут разъяснительную работу среди белорусских военных относительно необходимости идти воевать в Украину при необходимости.

Об этом сообщил начальник ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов в медиацентре "Украина - Укринформ".

"Сотрудники ФСБ, других силовых структур России, офицеры ВС Республики Беларусь проводят разъяснительную работу среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси относительно необходимости участия в так называемой спецоперации на территории Украины, но в случае необходимости", – заявил начальник ГОУ Генштаба ВСУ.

Россияне проводят политзанятия во время учений с подразделениями спецназначения, десантно-штурмовых войск.

Также власти вербуют в военную компанию "Лига" бывших спецназовцев и летчиков. Цель та же – привлечь бывших военнослужащих воевать в Украине.

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