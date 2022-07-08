В Черном море до сих пор горят «вышки Бойко» 1 8.07.2022, 10:46

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Фото со спутника.

Буровые установки на шельфе Черного моря продолжают гореть после удара украинских военных. За прошедшие с тех пор 19 суток оккупанты так и не смогли погасить захваченные ими "вышки Бойко".

Об этом свидетельствуют данные разведчиков OSINT. В Twitter они опубликовали спутниковый снимок, подтверждающий информацию.

Эксперты показали фото, сделанное спутником около 08:37 утра в четверг, 7 июля. На нем виден дым, поднимавшийся в небо над буровыми установками "Черноморнефтегаза".

"Нефтегазовая платформа в Черном море, пораженная украинской ракетой, все еще горит и дымит. Структура все еще кажется прочной", – прокомментировали разведчики.

Ранее отмечалось, что по состоянию на 1 июля установка БК-1 горела стабильно, а одна из самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) сильно дымилась.

Об этом писал в Facebook руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований и глава Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко. Он подчеркнул, что СПБУ расположена на снимке ниже и левее.

Напомним, украинские военные утром 20 июня нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – нефтедобывающим платформам, украденным Россией у Украины в 2014 году. Оккупационные "власти" Крыма подтвердили удар и заявили о раненых и пропавших без вести.

Спутник американского космического агентства NASA зафиксировал пожар на месте захваченных оккупантами буровых платформ. Также в сети распространили кадры тушения "вышек".

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