В Менском районе из реки вытащили два российских танка с затонувшими экипажами 5 8.07.2022, 10:56

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В них нашли тела пяти оккупантов.

В Менской общине на Черниговщине затонули два вражеских танка. Там нашли тела 5 русских оккупантов.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

Очевидцы рассказывают, что один танк утонул в конце февраля. Еще один – вытащили 6 июля.

"На территории Минской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов", – говорится в сообщении.

Вражеский танк Т-72, утонувший в феврале, лежал в воде вверх гусеницами. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым.

Еще один танк той же модели вытащили в июле. На этот раз внутри нашли полный состав экипажа – троих россиян.

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