закрыть
8 июля 2022, пятница, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Менском районе из реки вытащили два российских танка с затонувшими экипажами

5
  • 8.07.2022, 10:56
  • 6,760
В Менском районе из реки вытащили два российских танка с затонувшими экипажами

В них нашли тела пяти оккупантов.

В Менской общине на Черниговщине затонули два вражеских танка. Там нашли тела 5 русских оккупантов.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

Очевидцы рассказывают, что один танк утонул в конце февраля. Еще один – вытащили 6 июля.

"На территории Минской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов", – говорится в сообщении.

Вражеский танк Т-72, утонувший в феврале, лежал в воде вверх гусеницами. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым.

Еще один танк той же модели вытащили в июле. На этот раз внутри нашли полный состав экипажа – троих россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов