«Живу в 500 метрах от границы и никогда в Беларуси не был» 1 8.07.2022, 11:01

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Фото: «Зеркало»

Репортаж с польско-белорусской границы, где поляки не поехали в Беларусь.

Белорусские власти, которые принимали мигрантов, штурмовавших потом польскую границу и позже объявившие Польшу недружественной страной, вдруг ввели для граждан этой страны безвизовый режим. Правда, за неделю такой опцией едва ли кто-то воспользовался. Журналисты zerkalo.io отправились на границу, чтобы написать репортаж и, сами того не ожидая, рассказали полякам, что теперь, чтобы попасть в Беларусь, им нужен только паспорт.

«Живу в 500 метрах от границы и никогда в Беларуси не был»

Утро. Будний день. Польский пункт пропуска «Бобровники» в одноименной деревне (с нашей стороны — «Берестовица») встречает нас тишиной. Слышно, как где-то вдалеке на холмистом поле «переговариваются» коровы, стрекочут в траве кузнечики, замолкая, когда то и дело начинается дождь, над дорогой носятся ласточки. Диссонанс в такой почти идеальный сельский пейзаж вносят только сотни грузовиков на обочине.

Очередь из фур начинается примерно за 22 километра до пункта пропуска. А уже в километре от границы организовано что-то вроде буферной зоны: движение регулируют сотрудники польской таможни, а на дороге выставлен переносной светофор.

Вперед пропускают строго по одному. Очередь вновь появляется уже перед въездом на КПП. Дальнобойщики около кабин фур лениво переговариваются о текущей ситуации на границе, очередях и погоде.

Время от времени на дороге появляются легковые машины. Кто-то едет в сторону польско-белорусской границы, кто-то в направлении от нее. Практически все автомобили на белорусских номерах. Очереди из легковушек перед пунктом пропуска нет. Они, а также микроавтобусы и автобусы шустро подъезжают к шлагбауму и быстро пропадают в недрах пограничного перехода. Туда-сюда ездят военные машины.

Около остановки на перекрестке в 200 метрах от пункта пропуска замечаем несколько машин с номерами гродненского региона. Водители говорят, что границу сейчас проходили долго и муторно.

— Почти весь день ехали сюда. Очередь есть на въезд в Польшу. Польские пограничники медленно работают. Или что-то там сломалось. Не узнавали. Но все было очень долго, — рассказывают парни о своем путешествии.

Спрашиваем, заметили ли они большее количество поляков после 1 июля, когда для соседей «в целях поддержания добрососедских отношений» был введен безвизовый въезд в Беларусь. Собеседники только смеются.

— Сколько того времени еще прошло с начала действия безвиза для них? Неделя? Пока изменений вроде как и не заметили, — делятся мужчины. — Может, еще не все знают. Но поляки к нам, конечно, ездят. На выходных было много машин на польских номерах. Но не столько, как раньше. Вы зря приехали так рано. С утра колеек практически нет. А вот после обеда или вечером можете увидеть и драки в очереди за место и между поляками и белорусами, и между минскими и гродненскими.

С утра, и правда, машин с польскими номерами по направлению в Беларусь нет. За час — ни одной. Мимо нас прошуршали только три легковушки, которые ехали со стороны Беларуси. Туда — никого.

Несолоно хлебавши возле КПП отправляемся в магазин в Бобровниках. Местные явно в курсе нововведений, уж они-то точно поговорят про безвиз.

Около магазина — относительно многолюдно. В небольшом торговом зале — пять мужчин. Двое польских дальнобойщиков и трое «дядкув» — пожилых местных мужчин, которые пришли за хлебом. Еще несколько человек ждут около магазина, когда внутри станет посвободнее. Видимо, толкаться около прилавков не хочется.

— Мы с коллегой — дальнобойщики. Живем в 200 километрах отсюда. С товаром едем, поэтому с белорусскими визами, — один из водителей соглашается поговорить, но имени своего называть не хочет. — А что, правда, ввели для поляков в Беларуси безвизовый режим? Да? Ну, тогда поедут, конечно, как только узнают о такой возможности. Может, просто все пока не в курсе.

— Ой, что там можно покупать-то? — вступает в разговор продавец. — Белорусы все к нам ездят за покупками. Что покупают? Да все, что мы предлагаем, то и покупают. Я сам местный, живу в 500 метрах от границы с Беларусью, но никогда в жизни там не был. А что мне там? Не интересно. Да, соседи некоторые ездят. Но это те, у которых там родственники, например.

— Ну как что покупать? А соль? За солью все сейчас рванут, — смеется в ответ дальнобойщик. — И за гречкой. Ее же у нас нет. Шучу, конечно. Все у нас есть. В Беларуси поляки заправляются, конечно, бензином, сигареты везут, продукты покупают разные.

— Я, например, у вас всегда беру сало. У нас такого нет. Во-о-от такое, — показывает мужчина три своих пальца, объясняя нужную толщину продукта. — И сыровяленые мясо и колбасы тоже неплохие в Беларуси. В Польше только из курицы их делают.

— А как провозите-то свинину, ведь это запрещено? — спрашиваем у него.

Мужчина ничего не отвечает. Улыбается и, оплатив покупки, выходит из магазина.

В какой-то момент в зале никого не остается, продавец скрывается где-то в подсобке. Мы же в поисках «безвизовых поляков» едем на местную заправку в 15 километрах от границы, недалеко от деревни Грудек. Это центр гмины (аналог нашего сельсовета).

«Как и вы к нам — закупились и обратно»

Поляки, которые здесь сейчас заправляются, в Беларусь и не собираются. Во всяком случае, так говорят. О безвизе для них в соседней стране тоже узнают от нас. Удивляются.

— У тех, кому надо к вам, уже есть визы. Мы платим много денег за них (белорусская виза для иностранцев стоит 60 евро после отмены договора об упрощении выдачи виз. — Прим. ред.), — пожимает плечами один из водителей.

Продавец на заправке тоже рассказывает, что в Беларусь ездят те, у кого есть визы нашей страны. Говорит, как-то не заметил в последнее время роста числа соотечественников, направляющихся к соседям. Уверяет, на «его» заправке ситуация никак не изменилась.

— Может быть, наших больше на белорусских заправках. Кто ездил раньше в Беларусь, тот ездит и сейчас. Как и вы к нам — закупились и обратно. Топливо в баки заливают. Это, конечно, самый ходовой товар из вашей страны, — объясняет он. — А что касается местных жителей, то у некоторых в Беларуси есть родственники, к ним и ездят. Что не мешает заправиться на обратном пути.

Возле заправки есть придорожное кафе. Там замечаем троих белорусов.

— Что касается местных, то одна из десяти машин примерно на границе будет польская. А с визами они или нет, как узнать? Ты ж не спрашиваешь в очереди: «Эй, а ты по безвизу к нам?» Точно сказать, что за последнее время их количество как-то увеличилось, не можем. Сами раз в месяц ездим в Польшу, — делятся белорусы.

Едем в гмину Грудек, куда входит и деревня Бобровники. Местная власть уж точно будет знать, рванули через Бобровники жители Польши или нет.

— Некоторые местные жители в Беларусь, конечно, ездят, но увеличилось ли количество въезжающих в соседнюю страну я не знаю, — говорит войт (аналог в Беларуси — глава сельсовета) Веслав Кулеша.

Он говорит, что до начала войны в Украине, гмина активно сотрудничала с Берестовицей и Гродненским районом, но после 24 февраля это прекратилось.

— Сейчас заканчиваем уже начатые проекты, — говорит он.

«Нет, мы не по безвизу. У нас есть белорусские визы уже давно»

Мы же возвращаемся на перекресток рядом с пунктом пропуска «Бобровники — Берестовица». В обед ситуация здесь не особо отличается от утренней. Как и раньше, практически все легковушки — на белорусских номерах.

За час мимо нас проезжает чуть больше 70 транспортных средств, включая полицейскую машину, бусы и один большой рейсовый автобус (фуры и грузовики военных — не в счет).

Ну и польский автовоз, который привез под границу «белорусскую» легковушку. Кажется, ее выгрузка — это самое запоминающееся и яркое событие за полдня на границе.

Больше чем за час возле пункта пропуска мы насчитали только три авто с польскими номерами, которые ехали в сторону Беларуси.

Одна из них — старенькая легковушка. Женщина-пассажир говорит на русском языке, рассказывает, что гражданка Польши, в Беларусь едет к дочери. Та попросила купить подгузников и что-нибудь из еды — «вкусненького».

— И какой-то капусты. Мол, чего мы пустыми будем ехать, — смеется женщина. — Нет, мы не по безвизу. У нас есть белорусские визы уже давно. Днем мало поляков ездит, да. Может вам вечером приехать? Говорят, колейки тогда есть. Ой, простите, мы спешим, хотим быстро пройти границу.

Автомобиль уезжает в сторону магазина, а мы остаемся одни на остановке. Простояв еще полчаса, тоже уезжаем, так и не найдя «безвизовых поляков».

Официально

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что за пять дней действия безвизового режима Беларусь посетили 150 граждан Польши.

Исходя из официальных данных, число жителей Литвы, которые воспользовались безвизом, с 15 апреля по 5 июля включительно составляет 68,7 тысячи человек.

Что касается латвийцев, то с начала действия безвиза им воспользовались 26,3 тысячи граждан и 8,6 тысячи неграждан страны.

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