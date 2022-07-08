Обезвредить маньяка в Кремле 1 Игорь Эйдман

8.07.2022, 11:04

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Игорь Эйдман

Он все делал «не всерьез»?

Кремлевский Чикатило заявил:

"Мы всерьез-то еще ничего не начинали". То есть многие десятки тысяч жертв, миллионы беженцев, тысячи убитых и изуродованных детей, женщин, стариков, уничтоженные города и села, разрушенная жизнь целого якобы "братского" народа, жесткий конфликт со странами, создающими большую часть мировой экономики - это они еще даже не начинали, так просто слегка размялись, пошутили немного. Сотни тысяч жертв для них мелочь, конечно, а старику приятно.

Но ему хочется больше, хочется "начать всерьез", то есть уничтожить миллионы, да что миллионы, когда, можно и миллиарды людей, а лучше весь мир.

Конечно, он шантажирует. Но такой шантаж в ядерном мире - сам по себе смертельно опасен.

Как сказано в одном старом анекдоте - съесть то он съест, да кто же ему даст. В ближайшее время мы увидим продолжение международной операции "обезвредить маньяка в Кремле". Закончится она в обозримом будущем радикальным решением.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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