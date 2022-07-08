Деградация и полное отсутствие иностранных вложений: к чем приведет атака на инвесторов 1 8.07.2022, 11:15

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Ряду инвесторов запрещается распоряжаться своими акциями без разрешения властей.

Инвесторам из 190 компаний, акционеры которых юридические или физические лица «из иностранных государств, совершающих недружественные действия», запрещено продавать свою долю бизнеса и выводить капитал.

В списке — «Евроопт», «Дана Астра», «Лидское пиво», «Гейм Стрим» (инвестор —Wargaming Group Limited), EPAM Systems и другие. Позже выяснилось, что Wargaming успел продать свой бизнес в России и Беларуси до вступления решения в силу.

UDF поинтересовался у экспертов: какими будут последствия неординарного решения властей?

«Власти говорят инвесторам: если хотите уйти, то бросайте капитал, имущество, деньги мы вам все равно не вернем»

Экономист Лев Марголин отметил, что принятое решение можно оценить однозначно – оно не дальновидное.

«Понятно, что власти добиваются того, чтобы иностранные инвесторы реинвестировали свою прибыль в белорусские предприятия, чтобы они не пытались (как это теперь делается в России) продать свои предприятия местным бизнесменам. Белорусские власти говорят инвесторам: если хотите уйти, то бросайте капитал, имущество, деньги мы вам все равно не вернем. Но тем самым они убивают желание инвесторов даже из «дружественных стран» приходить в Беларусь. Хотя, что в нынешних условиях инвесторы и так сюда не придут», – сказал Марголин.

Некоторые зарубежные акционеры анонсировали ранее уход с белорусского рынка. Заставит ли решение правительства их передумать?

«Единого ответа по всем инвесторам быть не может. Все зависит от конкретной компании, насколько важен для нее моральный фактор (например, у инвесторов из Польши или стран Балтии больше оснований уйти с белорусского рынка). Кроме того, у инвесторов разные доли в предприятиях: одно дело 90-100%, другое – 10%. Для одних инвесторов белорусский рынок очень важен в общей прибыли, для других – едва заметен. То есть по-разному будут вести себя инвесторы», – Марголин.

Почему в России не пошли по белорусскому пути и позволили иностранцам продавать свои активы?

«Все-таки в РФ рыночные методы экономики укоренились более глубоко, чем в Беларуси. Что такое собственность? Это владение и распоряжение ею. Если ты не можешь распоряжаться собственностью, не можешь вывести прибыль, то, считай, твою собственность конфисковали. Для Беларуси это в порядке вещей, но для России инвестиции имеют гораздо большее значение. Там надеются, что после того, как нынешняя политическая ситуация рассосется, у инвесторов не останется горького послевкусия от опыта взаимодействия с российским государством. В Беларуси об этом не думают», – констатировал Марголин.

«Это крайне неразумная и невежественная политика»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что власти на долгие годы отпугивают инвесторов от Беларуси.

«Вместо верховенства права и закона, мы получаем произвол, который будет вести к деградации страны. Это решение приведет к тому, что новых вложений из-за рубежа в белорусскую экономику вообще не будет. А как известно для роста экономики и благосостояния нужны прямые внешние инвестиции. Это крайне неразумная и невежественная политика», – сказал Богданкевич.

Он констатировал, что конфронтация «со всем цивилизованным миром» усугубляется.

«Почему нельзя быть Финляндией или Швецией? Хватает же примеров нормального функционирования государств. Тем более, что мы находимся в Европе. Но почему-то мы идем вслед за Россией, которая изолирует сама себя, напав на Украину», – отметил Богданкевич.

По его мнению, две страны не могут не столкнуться с экономической деградацией.

«Вместо того, чтобы идти вперед, Беларусь и Россия возвращаются в прошлое. Еще недавно экономическое развитие хоть медленно, но шло. Теперь же разрыв между нашими странами и развитыми государствами вместо сокращения, будет существенно увеличиваться», – сказал Богданкевич.

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