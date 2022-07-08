В Беларуси изменили правила сдачи экзаменов на водительские права 8.07.2022, 11:24

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Изменения начали действовать сегодня.

На национальном правовом портале 8 июля появилось постановление МВД от 16 июня 2022 года № 149, которое вводит изменения в процесс сдачи экзаменов на права. Они вступают в силу с момента публикации, пишет telegraf.news.

Теперь до сдачи практического экзамена на вождение допускают тех, кто сдал теоретический экзамен без ограничения по срокам. Раньше сдавать на вождение надо было в течение 6 месяцев после сдачи теоретического экзамена.

Отменили и подсчет предыдущих попыток сдачи на вождение. Плюс теперь повторно сдать практический экзамен для получения прав можно не ранее 10 дней с предыдущей попытки (вместо 6, как было раньше).

В ошибки («элемент вождения не сдан») претендентов на получение водительских прав включили такие пункты: начало движения без снятия с «ручника» и непристегнутый ремень безопасности.

Экзамен также не будет принят у тех, кто допустил «две и более остановки двигателя» во время второго этапа практического экзамена — езды по улицам.

Практический экзамен на учебном автомобиле принимается в два этапа: первый

этап – на автодроме (закрытой площадке) (далее – автодром) и второй – на маршруте

в условиях реального дорожного движения (далее – маршрут). На втором этапе проверяются навыки управления транспортным средством на маршруте, протяженность которого не менее 4 километров.

Теперь экзаменаторы обязаны «непрерывно» вести видеозапись теоретического и практического тестов. И храниться такие записи будут в течение месяца минимум. Такие записи будут использоваться в случае аппеляции.

Теперь, кстати, можно подавать повторную аппеляцию, которую несдавшие могут подать в течение 10 дней после первой.

Результаты экзаменов будут храниться теперь в автоматизированной информационной системе ГАИ.

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