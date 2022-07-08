Опровергнут главный миф о динозаврах 8.07.2022, 11:27

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Ученые поняли, как рептилии захватили планету.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что динозавры захватили планету благодаря своей удивительной способности выдерживать морозы, пишет «Хайтек»

Следы динозавров в песчанике на дне древних озер в Джунгарской котловине на северо-западе Китая, позволяют предположить, что более 200 млн лет назад рептилии уже приспособились выживать в холоде полярных регионов. Это опровергает миф о том, что эти гигантские рептилии способны выживать только в тепле.

До широко известного массового вымирания динозавров, связанного с попаданием в Землю метеорита и последующей глобальной зимы, существовало еще одно, триасово-юрское вымирание, произошедшее 202 млн лет назад. В результате него погибло большое количество крупных рептилий, которые расчистили путь для других динозавров.

Оказалось, что динозавры триасового периода спокойно переживали экстремальные холодные условия и, более того, в основном обитали в полярных зонах. Рептилии, привыкшие жить в холодном климате на полюсах, смогли затем распространиться на основные части континента, где со временем тоже стало достаточно холодно для крупных динозавров.

Динозавры впервые появились в умеренных южных широтах примерно 231 млн лет назад в триасовый период (от 252 до 201 млн лет назад), когда континенты Земли еще были соединены вместе, образуя Пангею. Примерно 214 млн лет назад они отправились на север, в сторону арктических регионов, но по-прежнему оставались незначительной группой. Особенно по сравнению с другими видами на Земле, например, предками современных крокодилов, сообщают ученые в новом исследовании. Во времена Пангеи Джунгарский бассейн находился примерно на 71 градусе севернее земной экваториальной плоскости, удобно располагаясь за Полярным кругом.

Затем, 202 миллиона лет назад, во время триасово-юрского вымирания, цепочка массивных извержений вулканов резко охладила планету, убив более 75% видов на суше и в океанах. Однако динозавры приспособились и стали доминантным видом в юрском (около 201–145 млн лет назад).

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