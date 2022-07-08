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Мэр латвийского Даугавпилса попал в скандал из-за банкета с белорусским консулом

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  • 8.07.2022, 11:33
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Мэр латвийского Даугавпилса попал в скандал из-за банкета с белорусским консулом
Андрей Элксниньш

Поступок Андрея Элксниньша прокомментировала Служба госбезопасности Латвии.

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование 3 июля по приглашению генконсульства Беларуси и теперь вынужден за это оправдываться.

Как пишет сhayka.lv, празднование проходило 5 июля в ресторане, который был закрыт для обычных посетителей. Гостей приглашало генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе. Издание напоминает, что Россия ведет войну против Украины, а Александр Лукашенко публично заявлял, что поддерживает Москву.

В Службе госбезопасности Латвии изданию сказали, что участие должностных лиц в мероприятиях, организованных страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности.

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