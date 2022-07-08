Командир полка Калиновского: Мы первыми будем уничтожать силы Лукашенко в случае нападения 8.07.2022, 11:43

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Денис Прохоров

Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага

Белорусы прибывают в полк с целью освободить Беларусь.

Денис Прохоров с позывным Кит — командир полка имени Кастуся Калиновского. В него входят белорусские добровольцы, присоединившиеся к украинской борьбе с российской агрессией.

Радио НВ узнало у Дениса, когда он решил бороться за Украину, что уже увидел на этой войне и почему, в случае наступления сил диктатора Александра Лукашенко, его полк хочет первым вступить в бой.

— Полк имени Калиновского состоит из белорусских добровольцев. Когда вы поняли, что Россия тоже ваш враг? Что вы видели на этой войне?

— Я приехал в Украину в конце 2014 года все с той же миссией — стоять на защите Украины и свободы Украины. Для меня лично, как для белоруса, это прямая связь и со свободой Беларуси. У нас сейчас в полку негласное кредо: Вызволять Беларусь через вызволение Украины. И никак иначе не получится, потому что смерть путинского режима сейчас лежит сначала только через свободу Украины, а потом мы уже будем думать как-то в сторону Беларуси.

Сейчас это вторая фаза полномасштабной войны уже, совершенно отличающаяся от того, что было ранее. Фаза жесткая, с большими потерями. И за все то время с 2014 года ЗСУ показали, что они не сидели сложа руки, они готовились и мы можем видеть, насколько сильно дают по зубам Вооруженные силы Украины российским агрессорам. И это не может не радовать, это поднимает боевой дух.

Наши же ребята, белорусы, едут сюда с единственной целью: освободить Украину и дальше в надеждах освобождать Беларусь от режима Лукашенко.

— Кажется, что в своей массе белорусы не видят, что россияне являются их врагами. Можно ли говорить о том, что белорусы готовы воспринимать их как врагов? Если это не так, почему?

— Естественно, не все. Всегда есть процент тех людей, которые не видят картину целиком. Однако большинство тех, кто ощутил, что режим Лукашенко напрямую связан с российским режимом, с режимом Путина…

Почему есть люди, которые не видят проблематику? Это все зависит от того, какую информацию они хотят черпать. На мой взгляд, это первая причина всему. Наше телевидение, наша инфоповестка в Беларуси полностью подконтрольна практически везде. Среднестатистическому белорусу тяжело видеть картину целиком, однако протесты 2020 года меня очень сильно приятно удивили в том плане, что люди очнулись и многомиллионная публика все-таки восстала с красно-белыми флагами; вспомнили, кто такие белорусы.

Нужно понимать, что работа по уничтожению белорусской культуры велась больше, чем 20, почти 30 лет. Естественно, самоидентификация белорусов где-то внутри закопана, однако людям надоела ложь, надоело все это. И восстали.

Их силой прибили, терпение у всех на ноль ушло. Все те, кто не захотел мириться с этим решением самопровозглашенного, уехали в другие страны. Сейчас у них есть максимальный шанс показать, что они готовы дальше бороться с этим режимом.

— Готовы ли они бороться с режимом? Украинцы обвиняют белорусов, что они могли бы выходить на массовые протесты, могли делать больше для того, чтобы свергнуть режим Лукашенко; протестовать против того, что сейчас фактически оккупация Беларуси Россией… Чего украинцы не понимают о белорусах в ситуации, в которой сейчас они оказались?

— Конечно же, есть желание того, чтобы белорусы прям все восстали и начали действовать против режима хоть как-то. Однако, нужно понимать, что Беларусь затоптана 30-летним режимом. Плюс 2020 год очень сильно забил и изнасиловал многих восстающих.

Думаю, что есть люди, которые сейчас действуют какими-то партизанскими движениями. Все, что касается основной массы людей, — это люди, которые, наверное, желают что-то делать, но находятся в страхе, в оккупации усатого террориста. [Есть риск] остаться без работы, без родных, которых позакрывают ни за что, — так работает режим. Очень многие напуганы этим режимом и действуют только энтузиасты в одиночку, по группам, где-то и как-то.

— Есть достаточно показательная новость: жителя Брестской области Владимира Ковалева приговорили к двум годам ограничения свободы за надписи «Слава Украине!», «Смерть рашистским оккупантам!» и «Лукашисты-фашисты!». Человек, просто написавший что-то на стене, теперь осужден на два года.

— Совершенно точно.

— Вы говорили о том, что большое количество белорусов не видит полной картины, поэтому они не видят в россиянах своих врагов или не считают путинский режим враждебным к ним. Как пропаганда действует на мозги граждан Беларуси?

— Тех, кто не видит россиян как врагов, — меньшинство. Их мало осталось на самом деле. Большое количество людей просто боится что-то делать. А именно тех, кто прямо не верит, что путинский режим это враги, — очень мало.

Пропаганда. Думаю, что нужно быть совершенным дураком, чтобы верить в то, что Буча — это фейк, что украинцы сами себя бомбят.

Я сам сталкивался с некоторыми такими людьми, которые действительно в первые дни полномасштабной войны верили в то, что ракеты летят из Украины в Украину, что Буча — это фейк, хотя я сам чудом выбрался из Ворзеля при обороне Бучи. Касательно тех белорусов, которые не видят всей картины целиком и свято верят в режим: я не называл бы их белорусами даже. Может быть, это как-то жестко, но вот как-то так.

— Каким для вас было начало широкомасштабной войны России против Украины?

— Если вкратце, то за пару недель до того как все началось, я мониторил ситуацию и видел, к чему это все идет. Уже [тогда] выбирал пути, куда присоединяться в случае, когда все произойдет. Так вышло, что мы с ребятами очутились в ТрО Азов в Киеве, когда как раз уже шло наступление по областям.

В ходе некоторых операций мы вышли на операцию по защите Бучи.

Что я там увидел? Я увидел бесчеловечное применение тяжелого вооружения со стороны войск по жилым домам. Им в принципе было плевать, куда и чем стрелять. Главная задача была идти колонной и уничтожать все живое на пути.

Даже та дорога, по которой они решили двигаться колонной, она шла между гражданскими домами. Была [другая], трассовая, где не было гражданских домов, мы ожидали там их встретить. Однако они выбрали дорогу, прикрываясь жилыми домами. Это все лицо орков Российской Федерации, путинского режима.

— С начала этой полномасштабной войны России против Украины мы много говорим о том, может ли Беларусь и белорусские войска принять участие в этой войне? Знаете ли вы о настроениях в белорусской армии? Эксперты рассказывают, что есть часть офицеров, еще советских, для которых не имеет значения никакая идентичность: они просто получают зарплату и будут выполнять любые приказы.

— Эта версия гуляет. Однако есть еще версия, что военные части сейчас формируются российскими офицерами. Целенаправленно снимают каких-то белорусских офицеров и ставят российских для того, чтобы они уже отдавали какие-то приказы. Возможно, они их как-то будут готовить к наступлению.

Если мы говорим о настрое самих военнослужащих, то с момента наступления, когда вторая фаза началась, думаю, что увидев то количество погибших орков, в головы даже самых отдаленных от интернета военнослужащих дошли эти цифры. Может быть в каком-то извращенном количестве, но они дошли. Пускай там будет написано не 35 тысяч, а 20, все равно это огромные числа. И мотивация, конечно же, поубавилась.

Мотивация поубавилась, когда они увидели, как разваливаются танковые колонны и бронетехника Байрактарами. Поверьте, никто не хочет ехать пушечным мясом. Моральная составляющая у них, на мой взгляд, полностью погибла. Если раньше они может быть верили в какую-то свою силу, в то, что «мы с Россией, великой страной, как пойдем, как всех захватим за три дня»… Но пришла Россия, за три дня только показала, как нужно [уходить]: сказали Байрактары им «привет», развернули все колонны.

Не получился блицкриг. Сейчас военнослужащие белорусы сидят и чешут голову: «Если нас сейчас кинут, то мы что? Какие варианты? Сдаваться в плен? Потеряться где-то в лесу, убегать, скидывать всю амуницию?» От приказа не откажешься. Однако какой будет у них внутри разлад? Это уже, на мой взгляд, будет что-то на грани бессмысленной давки вперед пушечным мясом либо же просто военнослужащие начнут бросать оружие и кто куда разбегаться.

— Если белорусская армия ступит на территорию Украины и ВСУ, разумеется, разобьют эту армию, к чему это может привести? Есть версия, что это приведет к свержению Лукашенко. Может быть, это на руку белорусским добровольцам? Пусть они приходят, пусть их здесь убивают, и тогда у Лукашенко не будет никого, кто бы мог его защищать?

— Естественно, в том числе. Скажу так: полк имени Калиновского первым будет стоять для того, чтобы уничтожать эти силы лукашенковского режима. За нами нужно будет выстраиваться в очередь, потому что мы первые будем защищать Украину от этих не сынов Беларуси. Это для нас имеет очень большую ценность и важность, чтобы украинцы в дальнейшем понимали, что есть действительно белорусы, а есть — прихвостни режима.

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