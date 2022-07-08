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«Ник и Майк»: Агрофюрер выглядит бледно

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  • 8.07.2022, 12:12
  • 12,974
«Ник и Майк»: Агрофюрер выглядит бледно

Как Лукашенко решили унизить.

Казахстан начал и продолжает торговую войну с Кремлем, демонстрируя свою независимость. И надо сказать, несмотря на локальные потери в виде ареста вагонов с углем или блокировки транзита нефти, Казахстан победит в этой войнушке благодаря союзникам и наличию реальных логистических альтернатив. На этом фоне агрофюрер выглядит бледно. Хуже президента Токаева, которого он совсем не уважает, пишет «Ник и Майк».

Кремль же демонстрирует, что агрохунта не контролирует свою территорию. То есть униженный Казахстаном Кремль унижает агрофюрера.

А тут еще Туркменистан требует должок в 900 млн долларов за криво построенный Гарлыкский ГОК. Не хватает только Венесуэлы с требованием погасить задолженность за поставки нефти по братской цене. Про президента Зеленского мы вообще молчим.

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