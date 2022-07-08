Для тех, кто хочет увидеть Путина в тюрьме, появилась такая возможность 2 8.07.2022, 13:00

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Это можно сделать из любой точки мира.

Из любой точки мира можно виртуально прогуляться по популярным достопримечательностям Вильнюса — инициатива Go Vilnius делает столицу Литвы более открытой и доступной для жителей других стран. Через Google street view теперь также можно увидеть «заключенного» российского президента в Лукишской тюрьме, пишет madeinvilnius.lt.

Лукишская тюрьма — известная бывшая литовская тюрьма. Использовалась как место заключения политических оппонентов власти во время царской России, Польской Республики, немецкой оккупации и СССР.

С 2021 года — это чрезвычайно популярный туристический объект, где устраиваются концерты и музыкальные фестивали.

Go Vilnius создала виртуальный образовательный тур по Лукишской тюрьме. Посетители смогут виртуально осмотреть внешнюю территорию бывшей Лукишской тюрьмы, дворики для осужденных, церковь Святого Николая Чудотворца.

Услышав от посетителей тюремных экскурсий, которые из-за войны в Украине высказывали мнение, что Лукишская тюрьма была бы идеальным местом для Владимира Путина, организаторы решили реализовать это, хотя бы виртуально.

Благодаря технологии Street View, теперь можно увидеть «заключенного» в тюремную камеру российского президента.

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